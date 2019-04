Scontro fra auto e Tir sulla sp19: grave il 41enne a borso dell’auto. L’incidente è avvenuto nei pressi della pompa di rifornimento Q8 tra Travagliato e Lograto.

Aggiornamento delle 20.25

Ancora al lavoro per recuperare l’auto distrutta e il Tir finito fuori strada i Vigili di Brescia, la Polstrada di Iseo, i Vigili del fuoco di Brescia e il soccorso stradale Aci con l’autogru. Dei due conducenti il 61enne che guidava il camion è stato portato al Civile in codice verde con ferite lievi, mentre il 41enne che guidava l’auto è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso: ha riportato lesioni gravi. Viaggiavano in direzioni opposte quando è avvenuto lo scontro. Il traffico scorre ancora a intermittenza in entrambi i sensi di marcia della sp19.

Aggiornamento delle 19.15

Coinvolti nell’incidente due uomini, un 41enne e un 61enne. Uno dei codici dell’emergenza è diventato verde, gli altri sono rimasti gialli e rossi.

Rallentamenti sulla sp19: coinvolto nell’incidente un camion

Tre ambulanze (da Travagliato, Roncadelle e Brescia) e un’auto medica sono dirette sulla sp19 nel tratto compreso fra le uscite di Travagliato e Lograto per via di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Stando alle prime informazioni a essere ferite sarebbero due persone. Il codice rosso è scattato alle 18.40 e sono stati contattati anche i Vigili del fuoco di Brescia e la Polizia Stradale.

Rallentamenti

L’incidente è avvenuto proprio nei pressi della stazione di rifornimento Q8. Si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni per via dell’incidente sull’arteria della sp19 che collega la Bassa e la Corda molle allo svincolo BreBeMi di Travagliato.

Seguono aggiornamenti.

