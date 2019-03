Raid animalista via 2000 quaglie da un allevamento

Raid animalista, via 2000 quaglie da un allevamento. E’ successo a Gottolengo nei giorni scorsi. Ignoti sono entrati nell’azienda e hanno portato via i volatili. Prima di fuggire hanno lasciato la loro firma sui muri dell’allevamento: Alf, un gruppo animalista che si pone come obbiettivo la liberazione di animali, a loro dire, sfruttati. Indagano i Carabinieri.

