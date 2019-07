Ragni e scorpioni, i volontari bonificano la torre campanaria di Borgo San Giacomo

Ragni e scorpioni nel campanile, la torre chiude per la disinfestazione dei volontari. Pare che non ci sia mai pace per la torre campanaria della chiesa di Borgo San Giacomo, che dopo l’infestazione di piccioni, recentemente ha subito un invasione di ragni e di scorpioni. Le visite per godersi il panorama da un altro punto di vista, quello più alto del paese, sono state sospese ma i volontari si sono rimboccati le maniche e hanno fatto subito pulizia. Ora per l’estate sono in programma tante nuove iniziative.

