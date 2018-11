E’ stata una nottata movimentata con diverse intossicazioni da alcool e una da farmaci.

Intossicazioni

La prima intossicazione etilica è avvenuta poco dopo le 23 a Malegno per una donna di 61 anni accompagnata poi all’Ospedale di Esine, a seguire un uomo di 48 anni è stato soccorso a Brescia e dopo di lui, sempre in città, c’è stato un altro caso. Più tardi, pochi minuti prima delle 2, è stato soccorso anche un 37enne in viale delle Stazione per intossicazione da farmaci.

Nessuno di loro è grave.

Ciclista investito

Un ciclista di 40 anni è stato investito a Mairano alle 5.30. Lo scontro è avvenuto in via Roma e sul posto è intervenuta l’ambulanza di Dello che poi lo ha accompagnato all’Ospedale di Manerbio in codice verde.