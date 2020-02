Tre defibrillatori in ogni centro abitato di Corzano e vicino alle scuole per poter salvare vite.

Raccolta fondi per comprare i Dae

Un risultato importante, che non tutti sono riusciti a raggiungere nella Bassa. Ma grazie alla macchina della solidarietà, anche in un piccolo paese di 1.400 abitanti, frazioni comprese, in caso di necessità si potrà intervenire e magari salvare una vita.

Un risultato che il sindaco Giovanni Benzoni ha voluto sottolineare, in attesa dell’installazione e dell’inaugurazione dei defibrillatori nei pressi delle scuole di Corzano, Meano e Bargnano, prevista in primavera.

