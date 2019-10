Quinzano d’Oglio piange padre Agostino Gnocchi, venuto a mancare nei giorni scorsi a 81 anni.

Quinzano piange padre Agostino Gnocchi

Una persona di grande pazienza e grande cuore, con la passione per il latino, per la musica e per il prossimo. E’ così che viene ricordato padre Agostino Gnocchi, 81 anni, nativo di Quinzano ma missionario per il mondo, dell’ordine dei Francescani, che purtroppo è venuto a mancare nei giorni scorsi. Un lutto che ha colpito non solo i quinzanesi ma anche i suoi confratelli e molte comunità dove ha prestato servizio. Oggi verranno celebrate le esequie dove la comunità si riunirà in chiesa parrocchiale alle 15.30 per dargli l’ultimo e commosso saluto.

TORNA ALLA HOME