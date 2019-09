Quinzano piange lo storico geometra Andrea Pinelli, che ha fatto tanto per il paese.

Quinzano piange lo storico geometra

Il paese piange Andrea Pinelli, 85 anni, storico geometra, conosciuto da tutti. E’ venuto a mancare domenica tra dispiacere di tutto Quinzano, Pinelli aveva lavorato per anni non solo per tutta la comunità, ricevendo anche incarichi dall’Amministrazione, ma anche nei paesi limitrofi. Un impegno, il suo, che è stato un esempio per molti.

TORNA ALLA HOME