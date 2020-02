Quinzano in lutto: l’ex sindaco Andrea Soregaroli, 58 anni, ha perso la sua battaglia.

Quinzano in lutto, è morto l’ex sindaco Soregaroli

Il paese è rimasto senza la guida: purtroppo l’ex sindaco è morto. Andrea Soregaroli non c’è più. Una tragedia che ha colpito più duro di un pugno nello stomaco, quella che si è abbattuta sui quinzanesi e per la quale è difficile farsene una ragione. Un personaggio che è stato amato, dibattuto, tante volte contrastato, con una scorza dura ma che nascondeva un animo sensibile e tenero, un lato che serbava per pochi, solo ai migliori. Difficile da dimenticare. Di professione veterinario per conto dell’Asl, Soregaroli è stato anche magnate della politica: ha seduto per oltre 20 anni fra i banchi del Consiglio Comunale, prima come consigliere e poi per 10 anni da assessore. Lasciatosi alle spalle un mandato da sindaco, è stato rieletto per il bis lo scorso anno con un indice di consensi molto alto.

Nonostante l’esperienza, non ha mai perso l’entusiasmo nello svolgere il suo ruolo, senza mai far mancare la sua presenza da primo cittadino sia in Comune che ai quinzanesi. E nonostante il commissariamento recente del Comune, è stato lui sindaco proprio fino alla fine. Lo si poteva scorgere ad ogni evento, ad ogni incontro, sempre fra la folla. Soregaroli purtroppo, ha scoperto la scorsa estate fa di essere stato colpito da una grave malattia, contro la quale ha combattuto con tutte le sue forze e che purtroppo, ha vinto su di lui: si è spento poco fa all’Hospice di Orzinuovi. Lascia la moglie, il figlio e tanti amici, che non lo dimenticheranno mai.

