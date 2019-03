Nascondeva un coltello kirpam sotto ai vestiti, ma la Polizia Locale di Orzinuovi lo ferma.

Durante il sevizio di pattugliamento di sabato sera, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un indiano di 26 anni, residente in un Comune del cremonese, per un banale controllo. I Vigili però, hanno notato un rigonfiamento in una tasca e hanno deciso di perquisire l’uomo, trovandogli addosso un coltello kirpam, dalla lama di 15 centimetri e affilatissima. Il 26enne si è giustificato dicendo che stava tornando dal tempio di preghiera e per lui il coltello non era un’arma atta ad offendere ma un simbolo religioso importante. La Polizia Locale lo ha comunque denunciato per porto di arma illegale e ha sequestrato il coltello.

