Dalle segnalazioni emerse questa notte è apparso un quadro di una provincia violenta. Molti gli episodi di risse, altrettanti però gli incidenti avvenuti. Il primo era avvenuto a Lonato e ha visto coinvolte due persone, una femmina e un maschio rispettivamente di 35 e 40 anni. Il codice rosso è subito rientrato, nessuno ha necessitato del trasporto in ospedale.

Provincia violenta e incidenti in strada

Aggressione ad Agnosine verso le 22:59, davanti al civico 22 di via Roma. Il 37enne rimasto coinvolto è stato trasportato all’ospedale di Gavardo. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Doppia intossicazione etilica a Brescia: entrambi 20enni. A distanza di poco più di un’ora, i volontari hanno dovuto soccorrere, prima in via San Zeno e poi in via Malta. Stessa età e stessa città anche per un terzo giovane risultato nelle stesse condizioni dei suoi coetanei: soccorso in Corso Magenta è stato trasportato in Poliambulanza.

Rissa in strada, infine, per un 19enne, verso le 3:13 di questa mattina. Il ragazzo si trovava in via Dalmazia a Brescia quando si è scontrato con qualcuno che al momento risulta ancora non identificato. All’inizio la situazione sembrava grave, poi, invece, si è stabilizzata e il giovanissimo è stato trasportato per precauzione in Poliambulanza.