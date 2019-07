Una donna è finita all’ospedale con l’eliscorso mentre si trovavava in una concessionaria di San Paolo per provare un mezzo.

Incidente a San Paolo

Una donna è finita all’ospedale Civile di Brescia con l’elisoccorso dopo un incidente avvenuto in una concessionaria di San Paolo. La donna, intorno alle 15.30, si era recata alla concessionaria insieme al marito per comprare un mezzo a tre ruote. Inizialmente a provarlo è stato il marito, ma quando è toccato alla moglie poi la donna è andata a sbattere contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Verolanuova e i soccorritori di Bassabresciana soccorso e di Manerbio. La donna non ha mai perso conoscenza ma ha riportato un trauma addominale e dunque si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato la donna al Civile di Brescia.

