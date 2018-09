Protesta contro la fonderia Montini prima del Consiglio a Travagliato. Alcuni cittadini si sono recati davanti al Municipio per incontrare il sindaco Renato Pasinetti.

Protesta contro la fonderia Montini

Non un Consiglio comunale come tutti gli altri. O quantomeno non l’inzio perchè la fonderia Montini è tornata a far parlare di sé. Un gruppo di cittadini arrabbiati, poco fa, si è infatti recato davanti al Municipio per parlare con il sindaco Renato Pasinetti di quella che a loro detta sta diventando una situazione sempre più insostenibile nonostante gli ultimi accorgimenti applicati.

La protesta

I cittadini residenti nei pressi di piazza Alpini e via Brescia sono sempre più stufi e chiedono risposte al sindaco che, come riportato su uno scritto da loro preparato, è il primo responsabile della salute. Le emissioni, a quanto riportato, sono ancora molto forti, così come i rumori. I travagliatesi si chiedono come mai, nonostante gli investimenti dell’azienda, la situazione non accenni a diminuire ma peggiora. Presenti alla vera e propria manifestazione di protesta anche gli esponenti di Legambiente.

Dal canto suo, il sindaco Pasinetti sta cercando di placare gli animi e spiegare nuovamente la situazione, monitorata dal Comune, ma i cittadini restano arrabbiati e stufi di respirare aria insalubre e di trovare polvere ovunque.