Ieri il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brescia ha notificato un provvedimento cautelare di sospensione dell’esercizio emesso dal Questore per la durata di quindici giorni nei confronti dell’attività commerciale “Mood 28 Cafè” di Orzinuovi, sito al civico 28 di via Roma.

Locale frequentato da pregiudicati, spacciatori e luogo di risse

Il provvedimento trae origine da una serie di controlli effettuati, nel tempo, dalla Questura e dai carabinieri di Orzinuovi a partire dal 2018. In particolare, gli accertamenti espletati, consentivano di accertare come il locale in questione fosse abituale ritrovo di persone pregiudicate ed usuale punto di riferimento per spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre, in più occasioni è stata accertata anche la violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori infrasedicenni. Da ultimo, la rissa che ha visto coinvolti, il 15 giugno scorso, un gruppo di ragazzi e due adulti, che si sono fronteggiati all’interno del cortile del locale in parola, procurandosi lesioni a seguito di percosse.

