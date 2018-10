Processo Macogna: risarcimento per i Comuni, Legambiente e Provincia da parte di Simoni, messo alla prova. Gaffurini invece torna in aula a maggio.

Proposta di risarcimento

Si è svolta questa mattina in Tribunale a Brescia l’udienza del processo che vede al banco degli imputati Raffaele Simoni e Claudio Gaffurini, rispettivamente direttore tecnico (geometra) e amministratore della Drr, società che gestiva la discarica Macogna.

Il giudice Chiara Desenzani ha accettato l’istanza di messa alla prova chiesta dal legale di Simoni, stracciando la sua posizione. Quest’ultimo tornerà in tribunale il 19 giugno, mentre Gaffurini, che verrà processto con rito ordinario, comparirà davanti il giudice a maggio.

Le cifre

Inizialmente Simoni aveva messo sul piatto 5mila euro, da dividere fra le 5 parti civili costituite (Legambiente, Provincia, e Comuni di Travagliato, Berlingo e Rovato). L’offerta era stata accettata dall’ente ambientalista e dal Broletto, ma non dai tre Comuni. E’ statao pertanto il giudice a stabilire la cifra di 1.500 euro pro capite per le 3 amministrazioni. In totale Simoni sborserà a titolo di risarcimento 6.500 euro.