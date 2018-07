I problemi con l’alcool non conoscono età limite, e stanotte un quindicenne di Manerbio si è trovato nei guai.

Problemi con l’alcool, le intossicazioni di stanotte

E’ stato intorno alle 3 di stanotte, e la chiamata arrivava da via Brescia. Non si temeva per le sorti del ragazzo quindicenne che ha esagerato con l’alcool, infatti il codice iniziale era verde, ma si è convertito in giallo una volta sopraggiunti i soccorritori. Il ragazzo è stato trasprotato all’ospedale di Manerbio.

Fortunatamente il dato di stanotte, relativamente alle intossicazioni, è stato contenuto: un altro alle 5 a Travagliato, un 55enne da via IV novembre.

Incidenti

La caduta da moto delle 22 a Polaveno è stata l’episodio più critico. Il 21enne coinvolto non è andato oltre il codice giallo. E’ stato portato in ospedale a Gardone.

Poco prima della mezzanotte a Roncadelle in via Vittorio Emanuele II si registra un infortunio non grave, ai danni di un 43enne.

Un’aggressione a Salò alle 00.48 ai danni di una 45enne, e quasi contemporaneamente a Concesio un incidente da parte di un 45enne. Nessuno dei due grave.

A Capriolo un’auto contro un ostacolo provoca un ferito lieve, alle 2.30. Una rissa a Brescia alle 3 in via Togni ha coinvolto un 29enne.

Malori

Dieci i casi medici acuti stanotte, che hanno visto un’età ad ampio raggio, tra i 16 e i 67 anni.