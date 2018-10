Giovedì sera, presso il Teatro San Giorgio di Dello, ha avuto luogo un interessante convegno per promuovere la comprensione e la prevenzione del diabete.

Una serata per conoscere e capire il diabete

Dello parte dalla conoscenza e dalla prevenzione per debellare una malattia in forte aumento soprattutto tra i più giovani. I relatori Armando Rotondi, diabetologo, Enzo Bossoni, cardiologo, Giuseppe Cristiano, medico generale e Edelweiss Ceccardi, Presidente Associazione Diabetici della Provincia di Brescia, hanno accompagnato il pubblico attraverso gli aspetti che riguardano la prevenzione, conoscenza e cura del diabete. Soddisfatto il sindaco Ettore Monaco <<Dello apre le braccia alla conoscenza, fondamentale per approcciare una malattia così complessa>>. La presidente Lions Club Dello, Graziella Fizzardi Scotuzzi ha sottolineato l’importanza della sinergia creatasi tra Amministrazione, Istituto Comprensivo e Lions <<E’ molto importante riuscire a unire le forze per creare momenti di approfondimento utili alla comunità>>.

