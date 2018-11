Domenica pomeriggio, presso l’oratorio di Dello, si è svolta la presentazione pubblica del progetto in Tanzania, Scuola Girasole

Dello e Quinzanello uniti per l’Africa

La parrocchia, il Gruppo missionario di Dello e Quinzanello, e l’architetto Matteo Defendini hanno presentato alla comunità il frutto di due anni di intenso lavoro: la progettazione di un intero polo scolastico. Una scuola, con alloggi per studenti e professori, situata ad Ikengwa, Tanzania, per dare un futuro a circa trecento bambini. Felice don Fabrizio <<E’ importante fare progetti che coinvolgano i locali, infatti i lavori saranno realizzati esclusivamente da maestranze locali>>. Piena soddisfazione anche nelle parole di Defendini <<Siamo riusciti a realizzare un progetto ben integrato nel territorio e adatto alle esigenze di alunni e professori>>.

Adotta un petalo

Il 20 novembre sarà presentato, in Vaticano, alla Cei, il progetto Scuola Girasole per ricevere i fondi per la costruzione del complesso scolastico. Chi volesse contribuire privatamente può contattare le rappresentanti del Gruppo missionario: Natalina 030 9971023 e Assunta 329 4152281.

