Serata tranquilla, nel complesso, quella appena vissuta dai soccorsi nella provincia di Brescia. Da segnalare solo qualche caduta e alcuni malori preoccupanti ma tutti risolti. Tutti si sono verificati dopo la mezzanotte.

Preoccupazioni per cadute e malori

Una 32enne a Brescia, in via Milano 138, è caduta al suolo e sono intervenuti gli uomini della polizia di stato. All’inizio sembrava grave, invece la ragazza non ha necessitato nemmeno del trasporto in ospedale.

Contro un ostacolo, invece a Ponte di Legno verso le 2 di notte, i coinvolti sono una coppia di 20enni. Nessuno dei due è stato trasportato in ospedale. Grande paura, poi, per un 79enne a Bedizzole. Dopo il primo soccorso, infatti, l’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desenzano del Garda.

Infine, intossicazione etilica per una 23enne che in via Dalmazia a Brescia è stata soccorsa verso le 4 di mattina e trasportata all’ospedale Città di Brescia.

