Prende fuoco un sottoscala in via Foscolo a Calcinato, per fortuna nessun ferito.

Intervento

Due autopompe dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Foscolo nei pressi del civico 5. Per fortuna nessun ferito nell’incendio che si è sviluppato nel locale sottoscala dell’abitazione al piano terra dove era stata collocata la legna. A prendere fuoco la copertura, probabilmente in gomma o plastica.

I residenti

“Ero in doccia quando ho iniziato a sentire un fortissimo odore di fumo e hanno iniziato a lacrimarmi gli occhi. Sono uscita e l’odore di gomma bruciata era fortissimo così abbiamo chiamato i vigili del fuoco” – racconta una residente della stessa palazzina.

Intervento dei vigili

Due le autopompe intervenute sul posto, una delle quali è stata rimandata indietro data la non gravità dell’incendio. I residenti stanno rientrando in questo momento nelle loro abitazioni dopo aver ricevuto le rassicurazioni dei Vigili del Fuoco.