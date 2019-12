Sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco domenica in via Santella a Rovato per un incendio partito dalla canna fumaria del camino. Un grosso spavento per i residenti ma, fortunatamente, danni contenuti.

Prende fuoco la canna fumaria

Doveva essere una serata tranquilla. Ma il progetto di preparare le caldarroste è andato letteralmente in fumo per un incendio partito dalla canna fumaria. Per questo sono stati allertati i Vigili del fuoco, che sono intervenuti con due mezzi in via Santella a Rovato (non senza difficoltà visto che si tratta di una strada molto stretta). Sul posto, per sincerarsi della situazione, anche l’assessore alla Sicurezza Pieritalo Bosio. Il rogo è stato domato e i danni non sono particolarmente ingenti.

TORNA ALLA HOME PAGE