Prende fuoco il tetto di una casa: paura a San Pancrazio. Sul posto i Vigili del fuoco di Palazzolo e un’ambulanza per controllare che non ci siano intossicati.

Prende fuoco il tetto di una casa: paura a San Pancrazio

E’ successo alle 19.30 circa lungo la provinciale che collega San Pancrazio a Capriolo, la ex Ss469. Il tetto di un’abitazione ha preso fuoco e sono intervenuti i Vigili del fuoco da Palazzolo. Con loro anche i sanitari con l’ambulanza, per accertarsi delle condizioni di salute dei residenti. Stando alle prime informazioni rese note, nessuno sarebbe rimasto intossicato dal fumo in modo grave e non si tratterebbe di un incendio di gravi entità. Nel giro di mezz’ora, infatti, i pompieri hanno spento le fiamme e ora stanno provvedendo a rimettere in sicurezza l’edificio. Al vaglio della squadra le cause scatenanti del rogo.

TORNA ALLA HOME PAGE