Sono in corso ora le premiazioni

Decima edizione del Premio Nocivelli

Nell’omonimo parco comunale di Verolanuova in via Castello sono in corso le premiazioni dei tre finalisti di ogni sezione: pittura, scultura e fotografia, e un premio speciale “Colpa Luigi” con la menzione di un artista da una giuria apposita, che quest’anno è andato a Maddalena Granziera.

Gli iscritti alla decima edizione del premio, giunti da tutta Italia, sono stati 740, un numero molto importante per gli organizzatori.

Premio assoluto è andato a Luisa Turuani, giovane milanese, formata nell’accademia di Brera, con l’opera “Trappola per il cielo”.

Le opere finaliste sono state inserite nella mostra e pubblicate nel catalogo in uscita ad ottobre, che ne contiene ben 74 selezionate.

Al termine delle premiazioni organizzatori, pubblico e artisti, si sono spostati nella Chiesa della Disciplina per l’inaugurazione della mostra collettiva dedicata ai finalisti stessi del concorso.

Il resto dei nomi e le opere per ogni categoria saranno pubblicate sul Manerbioweek in edicola venerdì 14 settembre.