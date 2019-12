Precipita sul posto di lavoro, arriva l’elisoccorso a Provaglio

Precipita sul posto di lavoro, arriva l’elisoccorso alla Gefran di Provaglio d’Iseo.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto è successo ma pochi minuti fa, un uomo è precipitato mentre stava lavorando in via Luigi Galvani alla Gefran. La situazione è parsa subito critica tanto che è stato chiamato l’elisoccorso in codice rosso. Sul posto stanno arrivando anche l’ambulanza, l’Ats e i Carabinieri di Chiari.

Aggiornamento delle 12.24

L’uomo, M.G. 44 anni, dipendente di una cooperativa di Brescia, stava lavorando all’interno del nuovo capannone della Gefran quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa quattro metri di altezza, le sue condizioni di salute non sono gravi ma è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti dopo aver riportato un trauma all’addome e al polso.

