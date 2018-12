Buona cucine e solidarietà: ecco gli ingredienti dell’iniziativa che si è svolta oggi nel teatro dell’oratorio di Poncarale.

Un corso di cucina per una buona causa

Questa domenica l’oratorio Don Bosco di Poncarale è stato il banco di prova per gli studenti del corso di cucina tenuto dallo chef Giuseppe Barbariga. Un menù gourmet per testare le abilità dei corsisti, ma soprattutto per raccogliere fondi per l’associazione Il Volo di Pietro, impegnata sia con iniziative in Africa, sia con il progetto di acquisto di una risonanza magnetica pediatrica per gli Spedali Civili di Brescia. Simona Cottali, de Il Volo di Pietro, ha così commentato <<La generosità delle persone è incredibile, iniziative come queste riscuotono sempre un enorme successo>>.

