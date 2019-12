Pralboino, rimane schiacciato mentre lavora: coinvolta una persona, che per fortuna non risulta essersi ferita in modo grave.

Schiacciato mentre lavora

E’ successo verso le 14.30, in un impianto lavorativo in via Bernardi. Secondo le prime informazioni un soggetto sarebbe rimasto coinvolto in un infortunio, classificato come schiacciamento, mentre stava lavorando. Sul posto si è precipitata un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, che attualmente stanno soccorrendo il ferito: le sue condizioni, tuttavia, non sembrano essere critiche.

Sul posto anche l’Asst del Garda e i Carabinieri, per i rilievi del caso.

