Il fatto è successo qualche settimana fa, ma purtroppo questi delinquenti sono sempre in azione.

Postino di Chiari truffato dalle finte Poste

L’uomo è da oltre 30 anni che lavora per le Poste, ma questi delinquenti sono riusciti comunque a fregarlo. “Prima mi hanno mandato un messaggio come POSTEINFO – ha spiegato l’uomo – Poi mi hanno continuato a chiamare con insistenza: si sono spacciati anche per la Polizia Postale e preso dall’agitazione ho fatto la ricarica sul loro conto. Mi hanno rubato 1.200 euro”. Il postino ha sporto querela dai carabinieri e si è rivolto a un avvocato.

