Questa sera, all’oratorio di Porzano, l’Amministrazione ha incontrato i cittadini per un bilancio della situazione ecologica del paese. Nel corso dell’incontro si è parlato del progetto della nuova farmacia e, in coda, delle principali problematiche vissute dai cittadini.

La nuova farmacia

Il sindaco CristinaTedaldi ha illustrato il progetto della nuova farmacia, la prima nella storia di Porzano. Sorgerà in una palazzina tutta su un piano destinata a ospitare anche due nuovi ambulatori, uno pediatrico e uno per adulti. I tempi di realizzazione stimati sono di 10-12 mesi.

Il bilancio sulla raccolta differenziata

Il vicesindaco RossellaDePietro ha illustrato alcuni dati riguardanti la raccolta differenziata. “Il comune di Leno migliora sempre di più – ha detto – Il dato registra un 75,46% di riciclo, dieci punti percentuali sopra il minimo previsto dalla legge”.

Sono stati forniti alcuni dati specifici su Porzano, leggermente meno virtuoso del resto del Comune. Sono state illustrate, infine, le differenziali sulle TARI dei comuni bresciani con un sistema di raccolta equivalente: quella di Leno risulta essere nettamente la più bassa.

Un focus sull’ambiente

Per quanto riguarda il problema ambientale causato dalla ex Alnor, i dati sono tranquillizzanti: l’area inquinata risulta circoscritta. I pozzi sia a nord che a sud del paese non sono contaminati.

Le domande

Al termine dell’incontro sono state poste dal pubblico alcune domande di carattere amministrativo generale. Sono state toccate tematiche come la manutenzione delle strade, la sicurezza e il bilancio.