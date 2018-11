Il 30enne è stato portato a Iseo: sul posto, in via Marengo, sono intervenuti anche i carabinieri di Chiari.

Portato in ospedale dopo aver dato in escandescenze a Chiari

Era in un evidente stato di alterazione psicofisica e dopo aver dato in escandescenze è stato necessario l’intervento dei soccorritori e dei carabinieri. Protagonista un 30enne: il fatto è successo stanotte, poco prima dell’1, in via Marengo. L’uomo è stato portato all’ospedale di Chiari, ma anche lì ha creato parecchi disagi opponendo resistenza alle Forze dell’Ordine. Per questo motivo, in un secondo momento, è stato trasferito all’ospedale di Iseo. Seguirà sicuramente una denuncia per danneggiamenti e resistenza a Pubblico ufficiale.