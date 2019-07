Porsche Italia conquista l’Autodromo di Franciacorta a Castrezzato. L’accordo con la società Cave, che gestisce il noto impianto sportivo è in fase di definizione.

Rullo di tamburi… anzi, rombo di motori. A Castrezzato arriva la Porsche. L’accordo finale è in fase di definizione, ma il futuro sembra roseo. La buona novella è stata annunciata martedì sera in Consiglio comunale dal sindaco Giovanni Aldi e sembra mettere ufficialmente fine alla intricata vicenda. Mancano ancora alcuni dettagli e si va dunque cauti, ma la famosa casa automobilistica è in contatto con l’attuale gestione dell’Autodromo di Franciacorta, che vede al comando Ettore Bonara.

