Pontoglio ha accolto il nuovo parroco

Pomeriggio di festa e condivisione. Oggi pomeriggio ha fatto il suo ingresso il nuovo parroco, don Giovanni Cominardi. Il sacerdote era già stato in paese diverse volte, aveva conosciuto i giovani ed aveva presenziato alle finalissime del contest dell’Accademia del casoncello, ma solo oggi ha fatto ufficialmente il suo ingresso.

L’arrivo

Don Cominardi è arrivato in zona cimitero verso le 15.30, da qui è poi partito il corteo festoso per le vie del paese con la banda e tutte le associazioni. Prima di raggiungere la piazza non è mancata la tappa alla casa di riposo, la Rsa Maggi. Al sindaco Alessandro Seghezzi l’incarico di accogliere ufficialmente il sacerdote all’interno della comunità prima della Messa nella parrocchiale. La giornata si conclude con un aperitivo in oratorio.

