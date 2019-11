Crolla il tetto di una cascina: è successo questa sera, a Pontoglio. I Vigili del Fuoco di Palazzolo sono in azione per mettere in sicurezza l’area.

Crolla il tetto di una cascina

E’ successo questa sera, verso le 20.30, in una cascina tra via Cesare Battisti e via Cavour. Il tetto dell’immobile, una cascina storica poco distante dalla pizzeria Nini, è crollato internamente: ad allertare i cittadini è stato il forte rumore rimbombato nel circondario. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, dal momento che la struttura e la corte circostante erano disabitate. I proprietari dell’immobile sono stati immediatamente invertiti, così come i Vigili del Fuoco di Palazzolo, arrivati poco dopo. I pompieri sono stati chiamati direttamente dall’Amministrazione e dalla Polizia Locale in quanto sono stati avvisati da una cittadina che, come tanti, ha sentito il forte rumore. L’allarme è stato lanciato per garantire la sicurezza. Tutt’ora sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza del sito: il perimetro circostante è stato chiuso, mentre la cascina è inagibile.

