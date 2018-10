Ponti crollati a Azzano e Capriano? Nulla di più falso: le due strutture sono infatti intatte, ma chiuse al traffico a causa del forte pericolo di esondazione del fiume Mella.

Maltempo nel bresciano

Il maltempo sta imperversando in tutta la Provincia di Brescia. Pioggia, vento sferzante, alberi caduti e fiumi che straripano. L’ultima voce vedrebbe il ponte fra Azzano Mella e Capriano distrutto dalle intemperie e dalla forza dell’acqua. Nulla di più falso! Il ponte infatti è totalmente integro, chuso al traffico (come quello in località Fenili Belasi) a causa dell’altezza del livello del Mella e del pericolo di esondazione. La Protezione Civile e le autorità hanno invitato i cittadini a non far circolare false voce e a non creare inutili allarmismi.