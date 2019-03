Si è giocato oggi a Pontevico il trofeo delle regioni di pallavolo integrata

Terzo posto per il Cremonesini Volley

La tappa si è disputata in casa e il Cremonesini Volley ha reso orgogliosi i pontevichesi presenti a fare il tifo per loro. Una giornata di più match dove le ragazze hanno combattuto con tutte le loro forze per riuscire a raggiungere il podio. Terzo posto per loro e la maggior soddisfazione è stato riuscire a battere per la seconda volta nella storia della loro partecipazione al volley integrato gli antagonisti storici “Gli amici di Emmy e Chiara”.

Grande gioia tra le ragazze e soddisfazione tra la dirigenza. Presenti al trionfo anche gli amministratori comunali pontevichesi, l’assessore Barbara Zavaglio e l’assessore Gianni Milini, in rappresentanza del Comune di Robecco d’Oglio che per il secondo anno è presente nel progetto l’assessore Marta Falco.