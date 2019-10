E’ accaduto nell’abitazione del ragazzo

Pontevico picchia e deruba una prostituta 19enne nei guai

Dopo aver goduto del “servizio” il cliente diciannovenne di Pontevico ha preso a calci e pugni, oltre a privarla dei soldi una prostituta 31enne.

Il fatto è accaduto a inizio estate, più precisamente a inizio giugno. Una prostituta rumena di 31 anni era stata contattata dal giovane di Pontevico su un sito di incontri. Dopo un intenso scambio di messaggi i due hanno deciso di incontrarsi di persona.

L’appuntamento è stato fissato a casa del giovane cliente nel Comune bassaiolo. Una volta arrivata la donna ha ricevuto, come pattuito, cento euro per un rapporto orale. Non contento il 19enne ha preteso di avere dalla 31enne altre “attenzioni” che andassero oltre gli accordi iniziali ma la donna ha rifiutato le richieste.

L’aggressione

Questo “no” ha scatenato così l’ira del giovane che si è scaraventato su di lei, colpendola ripetutamente con calci e pugni. Poco prima di buttarla fuori dalla propria abitazione, dopo il pestaggio, il pontevichese ha pensato bene anche di riprendersi anche i cento euro che le aveva dato poco prima.

La donna policontusa e dolorante ha deciso di chiamare il 112. Dalla centrale operativa sono stati inviati sul posto i Carabinieri della Radiomobile in forza alla Compagnia di Verolanuova, che hanno ascoltato la 31enne e hanno provveduto ad effettuare le dovute identificazioni.

Le conseguenze

Il giorno dopo la donna ha deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri di Verolanuova, spiegando con precisione ogni dettaglio di quanto accaduto.

Il caso è giunto così al Giudice per le indagini preliminari di Brescia, e verificato quanto è stato raccontato e i risultati investigativi, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare con gli arresti domiciliari a Pontevico al 19enne, e l’obbligo di firma in Caserma.

