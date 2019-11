Una cerimonia molto sentita e partecipata in ricordo ai Carabinieri defunti

Pontevico ospita la Commemorazione provinciale ai caduti di Nassiriya

In occasione della giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, in particolare per gli eventi avvenuti in Iraq nel 2003, l’Anc di Pontevico ha organizzato in collaborazione con il coordinamento provinciale di Brescia e con il patrocinio dei Comuni di Pontevico, Alfianello e San Gervasio Bresciano l’evento di commemorazione provinciale in ricordo dei caduti di Nassiriya.

Gli ospiti, tra i quali autorità civili e militari e Forze d’Arma, sono stati accolti in teatro. Dopo gli interventi delle autorità è seguita la deposizione della corona in piazza Mazzini (al monumento dei Caduti) e la Messa in abbazia.