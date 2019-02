I ladri delle attrezzature della festa di San Rocco fanno un passo indietro

Pentiti restituiscono refurtiva

Che sia stato gesto d’amore in occasione di San Valentino? Poco importa, il colpo gobbo è passato a colpo di scena: i ladri pentiti di quanto hanno fatto poco meno di un mese fa, ieri 14 febbraio, hanno restituito la refurtiva della festa di San Rocco.

Una banda di malviventi la notte tra il 18 e il 19 gennaio aveva messo a segno un furto ai danni degli organizzatori della festa di San Rocco. Ad essere state sottratte ai volontari parte delle attrezzature da cucina per un ammontare del valore di circa 10 mila euro. Nella mattinata successiva i volontari avevano trovato nell’area di deposito delle loro attrezzature i container aperti e la cosa era molto insolita. Il gruppo che da oltre quarant’anni organizza la sagra rionale pontevichese aveva scoperto così di aver subito l’ennesimo danno.

La brutta sorpresa riservata ai volontari dello storico gruppo della tradizionale festa rionale aveva lasciato l’amaro in bocca, tanto da valutare interrompere definitivamente l’organizzazione dell’evento sia per il 2019 che per il futuro; strada fortunatamente non percorsa.

Il gruppo incassato solo in parte il colpo inferto e dopo un confronto con tutti i membri deciso che l’appuntamento di Ferragosto sarebbe andato in scena comunque facendo del proprio meglio con l’attrezzatura che restava, confidando di riuscire nel frattempo a recuperarne altra. Sul caso avevano indagato sin da subito i Carabinieri della stazione di Pontevico. Nel frattempo l’appello di aiuto da parte degli organizzatori alla gente per far sì che, nonostante l’episodio spiacevole, si riuscisse a far vivere ai frequentatori abituali una festa degna della tradizione.

La sorpresa

La bella sorpresa è arrivata appunto ieri, nel giorno di San Valentino. Gran parte della refurtiva (ad esclusione di tutti i cavi elettrici) è stata fatta ritrovare nell’area in cui era stata sottratta. Sull’attrezzatura un cartello “Abbiamo letto sul giornale l’articolo. Pentiti vi rendiamo tutto”.

Grande stupore da parte dei volontari “E’ stata una sorpresa ritrovare quasi tutto quello che ci era stato rubato. Teniamo a far sapere a chi l’ha compiuto che apprezziamo molto questo gesto di pentimento e restituzione dei nostri beni”.

