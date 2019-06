E’ in corso ora nella sala consiliare del Municipio

Pontevico insediamento del Consiglio comunale

E’ iniziata poco fa la prima seduta di Consiglio comunale di questo nuovo mandato amministrativo 2019-2024.

Siederanno in Consiglio per la lista “Pontevico Ideale” come vicesindaco Giacomo Bazzoni e si occuperà di Rapporti istituzionali. Come assessori Mario Ferrari all’Istruzione; Barbara Zavaglio ai Servizi sociali e Sport, Roberto Bozzoni al Bilancio e alle Attività produttive. Resteranno in capo al sindaco Alessandra Azzini i Lavori Pubblici, Ecologia Urbanistica e Edilizia Privata. Al loro fianco i consiglieri Francesco Roda come Capogruppo consiliare, Lara Ferrari con delega alla Cultura e alle Associazioni, Felice Franchi alla Sicurezza e Erica Jolanda Farina al Lavoro, Politiche giovanili e Pari opportunità.

A monitorare la Giunta e i consiglieri nello svolgimento del loro lavoro e del loro programma elettorale, seduti ai banchi della minoranza per la “Unire Pontevico”, ci saranno Luca Bosio, Jessica Schivardi e Annalisa Siragusa; per la lista “Nuovi orizzonti” Cesare Scandella.