E’ accaduto questa notte poco prima dell’una

Attivato l’elisoccorso per soccorrere l’uomo

Sirene nella notte a Pontevico e intervento dell’elisoccorso per soccorrere un uomo di 49 anni residente nella provincia di Padova.

Il 49enne è stato vittima di una caduta nei pressi di una strada bianca adiacente a via della Fossa. La dinamica è ancora da ricostruire, ma alla base vi è il sospetto di un abuso etilico.

Allarmati i soccorsi, sono giunti sul posto l’ambulanza del Gruppo verolese volontari del soccorso, il mezzo di soccorso avanzato dell’Asst del Garda, i Carabinieri del Comando di Verolanuova e l’elisoccorso di Como, in quanto il Brescia impegnato in altra missione.

L’uomo alternava stati di coscienza a stati di sopore

A loro arrivo i soccorritori lo hanno trovato seduto nel luogo in cui è avvenuta la caduta in stato di agitazione, con un possibile trauma cranico commotivo.

Per il 49enne padovano è stato disposto il trasferimento in eliambulanza in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia, con decollo dal campo sportivo di Alfianello. Al nosocomio cittadino l’uomo è giunto poco prima delle due e mezza.