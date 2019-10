È accaduto in via Brescia questa mattina

Pontevico anziana coinvolta in un incidente

Il sinistro è successo alle 10.45 in via Brescia a Pontevico. La ciclista 81enne dalle prime ricostruzioni pare stesse attraversando la strada principale quando è entrata in collisione con un’automobile che sopraggiungeva, guidata da un’altra donna.

Sul posto sono stati inviati dall’112 la Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico, il mezzo di soccorso avanzato dell’Asst del Garda e la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Pontevico Alfianello.

Dopo esser stata stabilizzata sul posto l’anziana signora è stata trasferita in codice giallo presso il nosocomio cittadino Poliambulanza. Illesa l’automobilista.

