La festa è giunta alla sua 41esima edizione

In trepidante attesa l’affezionato pubblico

Si aprirà stasera l’evento tra i più attesi dell’anno a Pontevico. Tutto è pronto ed il rione è addobbato a festa per accogliere i suoi visitatori.

Stasera briscolata con ricchi premi gastronomici ma la serata top è domani.

Giovedì, 9 agosto, andranno in scena i meravigliosi fuochi d’artificio per San Fermo, che da anni contraddistinguono questo evento in tutta la Bassa bresciana. In attesa dello spettacolo pirotecnico è possibile degustare delle prelibatezze locali e ascoltare l’esibizione del gruppo “Kriss”.

Venerdì 10, è serata polletto alla brace (solo su prenotazione) e musica con “Charlie Cinelli”.

Sabato 11, specialità gastronomiche e intrattenimento a cura della band “Zia Zoe” e domenica 12, ultima serata, spiedo bresciano (anche questo su prenotazione) e cinema sotto le stelle, dove alle 21.30 su grandi schermi andrà in onda “Pets – Vita da animali”.

Cucina aperta ogni sera dalle 19.30

Le sante messe presso la chiesetta saranno celebrate, stasera alle 20, domani alle 8 e alle 10 del mattino e alle 19 la sera.

Prenotazioni al 331-4491082 (Stefano) o al 328-2938755 (Davide).