Domani sera, sabato 16, alle 20.30 al teatro comunale di Pontevico

In scena “Mi aspettavo che…”

Uno spettacolo (atto unico) di Anna Rapisarda, con la regia del padre Enzo, che saprà coinvolgere e far riflettere il pubblico su una tematica sempre attuale: le vittime della strada.

Il progetto è nato dalla necessità di esprimere il dolore per la scomparsa di una cara amica dell’autrice e dopo aver frequentato l’associazione “Verona Strada Sicura”. Questo è stato inserito, dall’associazione pontevichese per il teatro “Le Muse”, nella mission di organizzare eventi a sfondo sociale ed educativo, in accordo con l’Amministrazione Comunale.

Il tutto andrà in scena con l’alto patrocinio della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, di Fnopi in collaborazione con “A4 Holding”, “Man”, il “Banco Bpm” e la fondazione “Cattolica Assicurazioni”, l’evento è sostenuto dalle realtà locali. L’ingresso è gratuito.