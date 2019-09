Anziano automobilista trasferito in codice rosso in Poliambulanza

Poncarale grave schianto tra due auto

Grave schianto tra due auto in località Chiaviche a Poncarale. È accaduto alle 19.33 circa sulla strada statale 45bis in direzione Brescia, all’altezza della svolta per cascina Emilia e nei pressi del ristorante Quattro camini.

Ad entrare in collisione una berlina tedesca e un utilitaria francese. Ad aver la peggio è stata la Renault Clio che ha concluso la sua corsa impattando violentemente il guard rail poco prima dell’ingresso del ristorante. A rimanere gravemente ferito nell’incidente l’87enne a bordo della Clio.

Prime ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni è stato proprio quest’ultimo ad uscire dall’incrocio tentando di immettersi sulla statale da cui sopraggiungeva l’Audi A3 guidata da un uomo che non ha potuto evitarlo, solo i rilievi in carico alla Polizia Stradale di Salò potranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro. A supporto dei colleghi anche la pattuglia della Polstrada di Montichiari.

L’87 è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso della Poliambulanza a Brescia dai volontari del Cosp di Flero, sul posto inviato anche il mezzo di soccorso avanzato, con a bordo il medico, dagli Spedali Civili di Brescia. Il conducente dell’Audi è rimasto invece illeso e non è stato trasferito in alcun nosocomio. Sul posto per estrarre dalle lamiere l’anziano automobilista i Vigili del Fuoco di San Polo.

