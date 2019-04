Pompieri in azione in via Bigoni a Chiari. L’allarme è scattato poco dopo le 17 e sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco volontari.

Vigili del fuoco di Chiari in azione. Le sirene non sono passate in osservate. I pompieri sono intervenuti in via Bigoni per un soccorso a persona con due mezzi. La vittima è una signora al terzo piano che probabilmente è caduta e si trova in difficoltà così che ha chiesto aiuto. I Vigili del fuoco sono saliti dal retro e hanno poi aperto l’abitazione dopo essersi arrampicati. Le operazioni sono durate pochissimi minuti. Sul posto anche l’ambulanza. Sempre i pompieri hanno aiutato i volontari della Rovato soccorsi a trasportare la donna sulla barella giù dalle strette scale. Fortunatamente la donna è rimasta cosciente e sarà trasportata all’ospedale di Chiari.

Nello stesso condominio, qualche mese fa, era stato ritrovato il corpo senza vita di un’anziana che aveva avuto un malore e si era spenta in casa.

