Pompiano piange Giacomo “Mino” Brocchi, ex custode della palestra. Oggi alle 15 i funerali.

Lo chiamavano tutti Mino ed era amico dei pompianesi e di molti dei ragazzi che passavano per la palestra comunale, dove, aveva dedicato molti anni come custode dopo il suo pensionamento. Una persona solare, volenterosa, che sapeva capire i giovanissimi e che ha dato tanto per il paese. Purtroppo, a causa di una malattia che l’aveva colpito negli ultimi anni, aveva condotto una vita ritirata, ma il suo paese non l’ha mai dimenticato.

Oggi, alle 15, nella parrocchiale, si terranno i funerali per l’ultimo saluto.

