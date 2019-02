E’ una lunga polemica quella scoppiata attorno al progetto del polo logistico: le sorti sono incerte e in attesa che il Tar si pronunci gli ambientalisti sono tornati all’attacco.

Polo logistico a Manerbio: si farà oppure no?

Il polo logistico sorgerà oppure no? Per avere una risposta si dovrà attendere ancora: la Camera di Consiglio del Tar (chiamata a deliberare sul ricorso presentato da Legambiente più di un anno fa) si riunirà mercoledì, ma la decisione, conoscendo i tempi della burocrazia, potrebbe non arrivare a breve. Gli animi nel frattempo tornano a scaldarsi, divisi fa chi l’«ecomostro» proprio non lo vuole e chi, da sempre schierato a favore del polo, nella mancata realizzazione altro non vede «che una perdita di tempo e di opportunità».

