Continua incessante l’attività di prevenzione e contrasto nel comune di Brescia da parte delle forze dell’ordine, operando in maniera sinergica, in relazione alle criticità attinenti alle aree esterne e limitrofe della stazione ferroviaria, interessate dalla presenza di persone senza fissa dimora, di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché di persone straniere irregolari sul territorio nazionale e che arrecano turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La partecipazione degli uomini dell’arma

Nel pomeriggio di ieri, è stato attuato un servizio di controllo straordinario del territorio a cui hanno partecipato 6 equipaggi della Polizia di Stato composti da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Volanti della Questura unitamente a 2 equipaggi dell’Arma dei Carabinieri ed a 3 equipaggi della Polizia Locale di cui uno con unità cinofila.

Gli identificati

Durante il servizio, sono state identificate 34 persone, di cui 24 straniere e sono stati controllati 6 esercizi commerciali; 2 persone sono state indagate una per porto di oggetti o di armi atti ad offendere, l’altra per Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; due persone segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre sono stati sequestrate sostanze stupefacenti : marijuana per circa 7 grammi e hashish per circa ventuno grammi; sono state elevate 3 sanzioni ad esercizi commerciali per l’ammontare di circa 7.000 euro.

