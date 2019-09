Più di 300 persone a cena per “Il gusto della solidarietà”. L’evento benefico si sta svolgendo in Villa Mazzotti, a Chiari, per raccogliere fondi a favore dei progetti di don Piero Marchetti Brevi.

Il gusto della solidarietà

Sono 330 le persone che questa sera, martedì, non si sono voluti perdere il grande evento di beneficenza organizzato in Villa Mazzotti. Anche quest’anno infatti la cena “Il gusto della solidarietà” è stata organizzata (da Silvia Baldini, Francesco Galimberti, Anna Giunchi e Roberto Marchini) per raccogliere fondi volti a finanziare i progetti di don Piero Marchetti Brevi in Africa, a Morrumbene. Non soltanto la cena e la tombola, quest’anno per mostrare cosa è possibile realizzare grazie a questo tipo di appuntamenti, è stato mostrato anche il video realizzato dai 17 clarensi (tra cui gli organizzatori) che durante l’estate si sono recati in Mozambico per vivere in prima persona la missione. Presenti alla serata anche il sindaco Massimo Vizzardi, l’assessore alla Cultura Chiara Facchetti e il consigliere Michela Martinazzi, ma anche il vicesindaco Maurizio Libretti che solo poche settimane fa è volato proprio da don Piero con la moglie e le due figlie.

