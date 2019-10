Piove dal soffitto su banchi e alunni alle medie di Borgo San Giacomo.

Un temporale autunnale molto forte, quello che si è abbattuto lunedì su tutta la Bassa e a farne le spese, oltre che ai disagi sia in paese che nel circondario, sono state le scuole medie gabianesi e i suoi studenti, che hanno subito i problemi delle infiltrazioni che provengono dal tetto. Un tetto che da anni aspetta il rifacimento, come ha ammesso più volte anche il primo cittadino, Giuseppe Lama, che però ha annunciato che i lavori sono già stati appaltati e grazie al contributo ottenuto dal Gse inizieranno proprio in questi giorni.

Ma ciò non toglie che in questi giorni i genitori e gli insegnanti hanno segnalato grossi disagi: la palestra che sembra un cantiere aperto, in alcune aule è piovuto e i banchi si sono bagnati e le infiltrazioni non hanno fatto altro che rovinare ancora di più l’intonaco dei muri, che già presentano grosse macchie di muffa.

