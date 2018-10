Pilota a terra: elisoccorso in Autodromo. Un uomo ha perso il controllo del mezzo, ma all’arrivo del velivolo la situazione era già stata stabilizzata dallo staff dell’impianto.

Pilota a terra: elisoccorso in Autodromo

Codice rosso all’Autodromo di Franciacorta. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 11.10. Un uomo, di quarant’anni, ha perso il controllo del mezzo durante la Riding School by Luca Pedersoli, la scuola interna del noto Autodromo di Castrezzato dedicato a Daniel Bonara.

La caduta e il rispetto delle procedure

L’uomo è sbalzato e finito rovinosamente al suolo. Per qualche minuto si è temuto per le sorti del pilota, come hanno spiegato dallo stesso impianto sportivo, ma fortunatamente il personale medico sempre presente a bordo pista ha immediatamente riconosciuto il trauma cranico e stabilizzato la situazione ancor prima dell’arrivo dei soccorsi. Per precauzione si è preferito trasportare in elicottero, ma in codice giallo, il ferito che nel frattempo aveva già ripreso conoscenza all’ospedale di Brescia. Il rispetto di tutte le procedure di soccorso e la prontezza dello staff sembrerebbero però essere riuscite a evitare il peggio.