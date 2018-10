Picchiava la compagna: in manette un pontogliese di origini latino americane. I militari sono intervenuti al termine di una lite in paese.

Picchiava la compagna: in manette un pontogliese

Stava picchiando la compagna. E non era la prima volta. L’episodio violento è avvenuto questa mattina a Pontoglio nei pressi di un bar. A chiamare i militari sono stati i famigliari della vittima, allibiti e spaventati per l’accaduto e l’incolumità della ragazza.

Il compagno violento, residente con la donna in paese ma di origini latino americane, è stato tratto in arresto dai carabinieri del Radiomobile di Chiari e della Stazione. Già in un’occasione precedente, qualche mese fa, aveva picchiato la fidanzata ma era poi riuscito a scappare buttandosi dal balcone nel vedere le Forze dell’ordine.

L’uomo è stato condotto in carcere a Brescia.